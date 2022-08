Bimbo in bici ucciso da auto,arrestato guidatore,era drogato (Di giovedì 18 agosto 2022) E' stato arrestato dalla polizia locale di Milano Nour Amdouni, il ventenne che lo scorso 9 agosto ha investito e ucciso Mahanad Moubarak, un bambino di 12 anni non ancora compiuti, che stava passando ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 18 agosto 2022) E' statodalla polizia locale di Milano Nour Amdouni, il ventenne che lo scorso 9 agosto ha investito eMahanad Moubarak, un bambino di 12 anni non ancora compiuti, che stava passando ...

LegaSalvini : 'ERO SENZA PATENTE'. COSÌ IL MAROCCHINO È FUGGITO DOPO AVER FALCIATO IL BIMBO - natascia725 : RT @Mamox__: Non una parola di #Salvini sui due #trapper italiani che hanno picchiato un ragazzo di colore e gli hanno rotto la bici con cu… - EugenioBerto70 : Bimbo investito:attraversava strada in bici,condizioni gravi - MazzarellaGrace : Ho appena assistito ad una scena stupenda. Un bimbo, in bici, supera i suoi amici urlando :-' Eccomiiiii sono io la… - apicella57 : RT @Mamox__: Non una parola di #Salvini sui due #trapper italiani che hanno picchiato un ragazzo di colore e gli hanno rotto la bici con cu… -