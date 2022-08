Bimbo in bici ucciso da auto a Milano, arrestato il conducente: era drogato (Di giovedì 18 agosto 2022) commenta E' stato arrestato dalla polizia locale di Milano Nour Amdouni, il 20enne che il 9 agosto ha investito e ucciso Mahanad Moubarak, un bambino di 11 anni, mentre era sulla sua bicicletta. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 18 agosto 2022) commenta E' statodalla polizia locale diNour Amdouni, il 20enne che il 9 agosto ha investito eMahanad Moubarak, un bambino di 11 anni, mentre era sulla suacletta. ...

Agenzia_Ansa : Arrestato il guidatore che ha ucciso il bimbo in bici in via Bartolini, a Milano. Era drogato e con la gamba ingess… - LaStampa : Bimbo di 12 anni in bici ucciso da un’auto a Milano, arrestato il guidatore: era drogato, positivo all’alcol test e… - SkyTG24 : Bimbo in bici ucciso da auto a #Milano, arrestato guidatore: era sotto l'effetto di droga - Radio1Rai : ??Bimbo in bici ucciso da auto. Il conducente, arrestato, è risultato positivo all’alcol test. Nour Amdouni, 20 anni… - CarloManca : RT @Agenzia_Ansa: Arrestato il guidatore che ha ucciso il bimbo in bici in via Bartolini, a Milano. Era drogato e con la gamba ingessata #A… -