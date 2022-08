Belen-Stefano De Martino, in arrivo un altro figlio? L’ultimo indizio fa sognare gli italiani (Di giovedì 18 agosto 2022) . La coppia è tornata più unita che mai negli ultimi mesi A partire da alcune voci provenienti dai social si è scatenato il gossip relativo alla presunta gravidanza della showgirl argentina. Belen ha preso 4kg da quando è cominciata l’estate… Hanno L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 18 agosto 2022) . La coppia è tornata più unita che mai negli ultimi mesi A partire da alcune voci provenienti dai social si è scatenato il gossip relativo alla presunta gravidanza della showgirl argentina.ha preso 4kg da quando è cominciata l’estate… Hanno L'articolo proviene da Inews24.it.

infoitcultura : Belen Rodriguez condivide un momento speciale con Stefano e Santiago (VIDEO) - infoitcultura : Belen Rodriguez incinta di Stefano De Martino? ''Ho preso 4 kg di felicità'' - CiottolinaB : Che belle belen e Giulia viste dagli occhi di Stefano e pier ?? Che bello l’amore ?? - CookCorriere : La showgirl posa di profilo con indosso il costume e non nasconde le naturali forme di un corpo in vacanza. Il meri… - Elisa60388018 : RT @Sudditi0: Esco io in città e non incontro nessuno esce mia sorella e incontra #Belen e #Stefano! -