Beach volley, Europei Monaco 2022: Scampoli/Bianchin e Orsi Toth/Breidenbach fuori agli ottavi in rimonta

L'Italia del Beach volley perde due coppie importanti per quanto riguarda il torneo femminile in corso agli Europei 2022 di Monaco. Infatti, sia Margherita Bianchin/Claudia Scampoli che Reka Orsi Toth/Sara Breidenbach salutano la competizione agli ottavi di finale, con entrambe le coppie battute al tiebreak in rimonta. Bianchin/Scampoli vincono il primo set contro le padrone di casa Borger/Sude, ma cedono di schianto nei successivi parziali: 18-21, 21-14, 15-8 il risultato a favore delle teutoniche. Orsi Toth/Breidenbach, invece, vengono sconfitta dalle spagnole

