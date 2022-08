Basket: Italia-Serbia, gli azzurri devono ritrovare fiducia (Di giovedì 18 agosto 2022) Mancano pochi giorni alle due sfide di qualificazione per i Mondiali 2023 dell’ItalBasket e dopo le due amichevoli giocate contro la Francia, gli azzurri di Gianmarco Pozzecco chiuderanno la preparazione ad Amburgo con la Supercup, dove domani affronteranno la Serbia alle 18.00. L’Italia arriva all’appuntamento dopo il pesante 100-68 subito a Montpellier contro la Francia, in un match dominato dai transalpini nella ripresa, e per Gianmarco Pozzecco l’obiettivo è far ritrovare la fiducia al gruppo dopo la brutta sconfitta. La sfida di domani e quella di sabato contro Germania o Repubblica Ceca saranno gli ultimi appuntamenti prima di affrontare Ucraina e Georgia nei primi match di qualificazione Mondiale. Da ritrovare anche un Simone Fontecchio sottotono, solo sette ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 agosto 2022) Mancano pochi giorni alle due sfide di qualificazione per i Mondiali 2023 dell’Itale dopo le due amichevoli giocate contro la Francia, glidi Gianmarco Pozzecco chiuderanno la preparazione ad Amburgo con la Supercup, dove domani affronteranno laalle 18.00. L’arriva all’appuntamento dopo il pesante 100-68 subito a Montpellier contro la Francia, in un match dominato dai transalpini nella ripresa, e per Gianmarco Pozzecco l’obiettivo è farlaal gruppo dopo la brutta sconfitta. La sfida di domani e quella di sabato contro Germania o Repubblica Ceca saranno gli ultimi appuntamenti prima di affrontare Ucraina e Georgia nei primi match di qualificazione Mondiale. Daanche un Simone Fontecchio sottotono, solo sette ...

lacittanews : La partita tra l’Italia e la Serbia valida per la Supercup di Amburgo sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Action… - NoiTv : Basket Le Mura, al via la preparazione; obiettivi play-off e Coppa Italia - zazoomblog : Europei 2022 basket calendario Italia: programma orari e tv delle partite degli azzurri - #Europei #basket… - zazoomblog : Europei 2022 basket calendario Italia: programma orari e tv delle partite degli azzurri - #Europei #basket… - 24Trends_Italia : 9. Priscilla Presley - 5mille+ 10. Papa Francesco guardia svizzera - 5mille+ 11. Annabelle 2 - 5mille+ 12. Estrazio… -