Bambino ucciso da un’auto a Milano | arrestato 20enne marocchino Il Gip | “Privo di umanità”

(Di giovedì 18 agosto 2022) Svolta nel caso deldi 11 annidail 9 agosto a: è statodalla polizia locale Nour Amdouni, ilche ha travolto il piccolo. Fuggendo, si è dimostrato “totalmentedie pietà in occasione del sinistro”. Così scrive il gip Fiammetta Modica nell’ordinanza di custodia cautelare che lo ha portato in carcere dopo alcuni giorni in cui era stato indagato a piede libero. Il giovane, drogato e senza patente, si era costituito alcune ore ma ulteriori accertamenti degli agenti della Polizia locale hanno evidenziato la sua pericolosità. Da qui il carcere. LEGGI ANCHE Avolano coltellate: immigrato colpisce una 22enne che finisce in ...

...Monte Ceneri e si è scontrato con la bici su cui giocava il, a poca distanza dal ristorante del padre. Un impatto devastante che ha sbalzato Mohanad a oltre 20 metri dalla bici e lo ha...... dopo alcuni giorni in cui era stato indagato a piede libero, per Nour Amdouni, il ventenne che lo scorso martedì ha investito eundi 11 anni, Mahanad Moubarak , che col padre stava ...(Adnkronos) – Nour Amdouni, il giovane che la sera dello scorso 9 agosto ha investito e ucciso Mohanad Moubarak, 11 anni, mentre giocava in bici via Bartolini a Milano è stato arrestato per omicidio s ...