Avvisate Speranza | la Calabria è senza medici | ne arrivano 500 da Cuba

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 18 agosto 2022) Roma, 18 ago – Qualcuno avverta Roberto, ancora (purtroppo) ministro della Salute, che tra una sparata sui virus e un’amenità da campagna elettorale, potrebbe accorgersi che c’è una regione italiana. E le altre non sono messe molto meglio. Sta di fatto che intanto la Regioneha deciso di ricorrere a 500 specialisti provenienti da, per far fronte alla carenza dinegli ospedali., ne500 da“E’ l’unica soluzione per non chiudere gli ospedali nella Regione, dove i concorsi per assumere camici bianchi sono andati deserti. Non ne vedo altre”, dice all’Adnkronos Roberto Occhiuto, presidente della Regione che ha deciso di siglare ...