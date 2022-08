ATP Cincinnati 2022 | Auger-Aliassime sfida Sinner negli ottavi di finale Nadal | Ruud | Kyrgios e Hurkacz eliminati!

Leggi su oasport

(Di giovedì 18 agosto 2022) Game, set and match. E’ andata in archivio questa giornata dedicata al secondo turno del Masters1000 di. Sul cemento dell’Ohio tanti confronti di un certo spessore, i cui riscontri sono stati anche molto sorprendenti. Si parte dal risultato che fa più rumore, ovvero la sconfitta di Rafael. Lo spagnolo (n.3 del ranking) si è dovuto arrendere in quasi tre ore di gioco al croato Borna Coric (n.152 del ranking) per 7-6 (9) 4-6 6-3. Una partita molto lottata nella qualenon ha espresso la continuità di gioco solita e in cui invece il croato ha saputo venir fuori alla distanza, dopo aver eliminato al primo turno Lorenzo Musetti. Dopo l’intervento alla spalla della scorsa estate, per Coric questa è la vittoria più prestigiosa edici sarà un altro ...