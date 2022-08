Atletica, per gli Europei 2024 a Roma anticipata la data: si disputeranno a giugno (Di giovedì 18 agosto 2022) Il presidente della Federazione italiana di Atletica leggera, Stefano Mei, ha comunicato che gli Europei 2024 di Atletica a Roma sono stati anticipati rispetto alla data originaria di settembre e si disputeranno invece dal 7 al 12 giugno, dunque oltre tre mesi prima. La nuova data è stata annunciata a Casa Italia a Monaco di Baviera nell’ambito di un appuntamento con la stampa. Ignote ancora le motivazioni alla base dello spostamento: “In occasione dei Campionati Europei ci sarà la ristrutturazione della pista di Atletica e le relative pedane”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 18 agosto 2022) Il presidente della Federazione italiana dileggera, Stefano Mei, ha comunicato che glidisono stati anticipati rispetto allaoriginaria di settembre e siinvece dal 7 al 12, dunque oltre tre mesi prima. La nuovaè stata annunciata a Casa Italia a Monaco di Baviera nell’ambito di un appuntamento con la stampa. Ignote ancora le motivazioni alla base dello spostamento: “In occasione dei Campionatici sarà la ristrutturazione della pista die le relative pedane”. SportFace.

