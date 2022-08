Atletica | Nadia Battocletti sesta sui 5000 agli Europei Klosterhalfen esalta Monaco

(Di giovedì 18 agosto 2022) Konstanzemanda in estasi l’Olympiastadion di, vincendo imetri2022 dileggera. La tedesca ha letteralmente fatto saltare il banco, imponendosi con il tempo di 14:50.47 e mettendosi al collo un’insperata meda d’oro. La 25enne nativa di Bonn, già bronzo ai Mondiali 2019 su questa distanza, era stata eliminata in batteria ai recenti Mondiali, ma oggi si è superata e ha fatto festa con pieno merito. La padrona di casa ha interpretato la gara in maniera eccezionale. Prima ha lasciato sfogare la quotata turca Yasemin Can, fresca Campionessa d’Europa sui 10000 metri che ha tentato l’attacco risolutore quando mancavano sei giri al termine. Poi ha ricucito piano piano lo strappo, operando il sorpasso risolutore a 600 metri ...

