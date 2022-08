Atletica, l’Italia vince anche in tv! Oltre un milione di telespettatori per le medaglie di Dallavalle e Fantini (Di giovedì 18 agosto 2022) l’Italia continua a cogliere ottimi risultati nel corso dei Campionati Europei 2022 di Atletica, in corso di svolgimento a Monaco di Baviera (Germania) e, di pari passo, sbanca anche a livello di auditel. Sì, avete letto bene. La nazionale azzurra, intatti, anche nella giornata di ieri ha messo a segno numeri davvero importanti per quanto riguarda la tv. Le medaglie conquistate da Andrea Dallavalle nel salto triplo e da Sara Fantini nel lancio del martello, infatti, sono state seguite su Rai 2 (nella fascia 21:21-23:04) da una media di ben 1.152.000 telespettatori, pari ad uno share dell’8,75%. Una percentuale davvero importante che, tuttavia, poteva essere anche migliore, dato che la parte conclusiva del programma, che non prevedeva ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 agosto 2022)continua a cogliere ottimi risultati nel corso dei Campionati Europei 2022 di, in corso di svolgimento a Monaco di Baviera (Germania) e, di pari passo, sbancaa livello di auditel. Sì, avete letto bene. La nazionale azzurra, intatti,nella giornata di ieri ha messo a segno numeri davvero importanti per quanto riguarda la tv. Leconquistate da Andreanel salto triplo e da Saranel lancio del martello, infatti, sono state seguite su Rai 2 (nella fascia 21:21-23:04) da una media di ben 1.152.000, pari ad uno share dell’8,75%. Una percentuale davvero importante che, tuttavia, poteva esseremigliore, dato che la parte conclusiva del programma, che non prevedeva ...

