Atletica, Larissa Iapichino: "L'ambiente di Monaco è magico, spero di fare altre manifestazioni con questa energia"

Nella finale del salto in lungo femminile vinta dalla serba Ivana Vuleta con il personale stagionale di 7.06, Larissa Iapichino arriva fino a quota 6.62 per arraffare un quinto posto che, in questi Europei di Monaco, è una notizia importante per certificare la sua presenza ormai costante ai piani alti continentali. Queste le sue parole alla Rai: "Diciamo che sono contenta perché è stata una gara molto difficile. In campo riscaldamento stava diluviando e non sapevamo di quanto sarebbe stata posticipata la gara, abbiamo dovuto gestire. Gara difficile, ma molto bella perché sono esperienze che servono. Ho lottato fino all'ultimo centimetro. E' stata tosta, sono arrivata qui e sono arrivata quinta. Mi sono "confermata" anche se non è proprio così. E' stata una bellissima gara all'ultimo salto. Sono contenta, ma non mi accontento"

