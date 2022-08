Atletica, Filippo Tortu vince la semifinale dei 200 metri agli Europei! Battuto Mitchell-Blake come alle Olimpiadi! (Di giovedì 18 agosto 2022) Filippo Tortu ha offerto una delle sue migliori versioni, ha vinto la semifinale dei 200 metri e si è qualificato con personalità all’atto conclusivo del mezzo giro di pista agli Europei 2022 di Atletica leggera. Il Campione Olimpico della 4×100 ha interpretato la gara in maniera eccellente, nonostante la pista bagnata e una pioggia a intermittenza che sta complicando la sessione a Monaco (Germania). Il velocista brianzolo, che ai recenti Mondiali ha mancato la finale per appena tre millesimi, non è uscito brillantemente dai blocchi di partenza (0.192 il tempo di reazione) e ha sofferto nei primi istanti di gara, ha poi fatto andare le gambe in curva ed è stato sul rettilineo che ha fatto la differenza, esprimendo un sontuoso lanciato ed uscendo in progressione. Negli ultimi trenta ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 agosto 2022)ha offerto una delle sue migliori versioni, ha vinto ladei 200e si è qualificato con personalità all’atto conclusivo del mezzo giro di pistaEuropei 2022 dileggera. Il Campione Olimpico della 4×100 ha interpretato la gara in maniera eccellente, nonostante la pista bagnata e una pioggia a intermittenza che sta complicando la sessione a Monaco (Germania). Il velocista brianzolo, che ai recenti Mondiali ha mancato la finale per appena tre millesimi, non è uscito brillantemente dai blocchi di partenza (0.192 il tempo di reazione) e ha sofferto nei primi istanti di gara, ha poi fatto andare le gambe in curva ed è stato sul rettilineo che ha fatto la differenza, esprimendo un sontuoso lanciato ed uscendo in progressione. Negli ultimi trenta ...

