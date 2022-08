Atletica, Filippo Tortu ritrova Mitchell-Blake nella semifinale dei 200! Il britannico ha ancora gli incubi per la 4×100 olimpica… (Di giovedì 18 agosto 2022) Filippo Tortu vs Nethaneel Mitchell-Blake. Una delle sfide più iconiche della storia dello sport italiano. Un testa a testa roboante e palpitante il cui esito resterà per sempre nell’antologia alle nostre latitudini. Il confronto finale nella 4×100 alle Olimpiadi di Tokyo 2020: Filippo Tortu prende in mano il testimone da Fausto Desalu ma è attardato di mezza figura nei confronti del britannico, inscena una frazione conclusiva ai limiti del surreale, sorpassa Mitchell-Blake sul filo di lana e lo batte di un centesimo. L’Italia conquista la medaglia d’oro con la staffetta ai Giochi: nemmeno nei sogni più surreali. Filippo Tortu issato ad eroe nazionale, ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 agosto 2022)vs Nethaneel. Una delle sfide più iconiche della storia dello sport italiano. Un testa a testa roboante e palpitante il cui esito resterà per sempre nell’antologia alle nostre latitudini. Il confronto finalealle Olimpiadi di Tokyo 2020:prende in mano il testimone da Fausto Desalu ma è attardato di mezza figura nei confronti del, inscena una frazione conclusiva ai limiti del surreale, sorpassasul filo di lana e lo batte di un centesimo. L’Italia conquista la medaglia d’oro con la staffetta ai Giochi: nemmeno nei sogni più surreali.issato ad eroe nazionale, ...

