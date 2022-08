Atletica, Filippo Tortu: “Favoriti gli inglesi e l’israeliano, io devo fare la gara della vita” (Di giovedì 18 agosto 2022) Qualificazione con vittoria nella sua semifinale per Filippo Tortu. Agli Europei di Monaco, nei 200 metri, l’azzurro non fa troppa fatica a piazzare un 20?29 che è ciò che serve per arrivare in finale. Non è il miglior tempo della sua vita, e anche il fatto che piove influisce, ma tanto basta. Queste le parole di Tortu alla Rai: “Non ho fatto la gara che volevo fare, sono partito troppo piano, però l’ho fatta in controllo. Ci sono tanti atleti forti, i Favoriti sono gli inglesi e l’israeliano, domani però si vende cara la pelle“. Atletica, Filippo Tortu vince la semifinale dei 200 metri agli Europei! Battuto Mitchell-Blake come alle Olimpiadi! La carica per la finale ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 agosto 2022) Qualificazione con vittoria nella sua semifinale per. Agli Europei di Monaco, nei 200 metri, l’azzurro non fa troppa fatica a piazzare un 20?29 che è ciò che serve per arrivare in finale. Non è il miglior temposua, e anche il fatto che piove influisce, ma tanto basta. Queste le parole dialla Rai: “Non ho fatto lache volevo, sono partito troppo piano, però l’ho fatta in controllo. Ci sono tanti atleti forti, isono gli, domani però si vende cara la pelle“.vince la semifinale dei 200 metri agli Europei! Battuto Mitchell-Blake come alle Olimpiadi! La carica per la finale ...

