Atletica, Europei Monaco 2022: tutti i risultati di giovedì 18 agosto (Di giovedì 18 agosto 2022) Tutto pronto per la quarta giornata degli Europei di Atletica leggera 2022, in programma a Monaco: ecco i risultati di oggi, giovedì 18 agosto. L'Italia proverà ad incrementare il bottino di medaglie: fari puntati soprattutto sulla finale del salto in alto con il campione olimpico Gianmarco Tamberi, ma non solo. Di seguito, i risultati di oggi con tutte le medaglie e i piazzamenti degli italiani. IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO IL MEDAGLIERE AGGIORNATO risultati giovedì 18 agosto 09.00 Giavellotto donne – Qualificazioni 1 JASI?NAIT? Liveta (LTU) 61.85 2 1799 TZENGKO Elina (GRE) 61.28 09.20 3000 siepi donne – Batterie 1. GEGA Luiza (ALB) 9:30.93 2. ...

Eurosport_IT : ???? Europei, medaglie Italia ?????? ????? Atletica: ??x1,??x2 ????? Canottaggio: ??x4,??x2,??x3 ????? Ciclismo su pista: ??x3,??… - chetempochefa : Grandissimo #MarcellJacobs per la vittoria dell'oro nei 100 m agli Europei di Atletica in 9''95 ???? #Monaco2022 - SkySport : ULTIM'ORA #ATLETICA #EUROPEI DI #MONACO: ORO PER #JACOBS NEI 100 METRI: L'AZZURRO HA CHIUSO IN 9.95 #Monaco2022 #SkySport - QuesturadiAosta : RT @poliziadistato: Campionati europei ???? di atletica Monaco di Baviera #MarcellJacobs è tornato!! Il campione olimpico delle #Fiammeoro… - SLN_Magazine : Europei atletica 2022, Jacobs medaglia d'oro nei 100 metri. Leggi l'articolo cliccando qui ?? -