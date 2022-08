Atletica: Europei, Folorunso in finale nei 400 ostacoli, Desalu in semifinale nei 200 (Di giovedì 18 agosto 2022) Monaco, 18 ago. - (Adnkronos) - La mattinata della quarta giornata agli Europei di Monaco regala la finale ad Ayomide Folorunso nei 400hs: la primatista italiana entra tra le migliori otto con 54.98 e tornerà in pista domani per il turno decisivo. Stasera, invece, è già l'ora delle semifinali per il campione olimpico della staffetta Fausto Desalu nei 200 metri, dopo aver superato con bella impressione le batterie della mattina, miglior tempo in 20.46 (-0.6). Anche Diego Pettorossi (20.65/+0.3) accede alla semifinale, turno dal quale inizierà invece Filippo Tortu, atteso alle 20.29 nella terza delle tre semifinali, fianco a fianco con il britannico Nethaneel Mitchell-Blake che l'azzurro rimontò nella memorabile frazione finale della 4x100 alle Olimpiadi di Tokyo. L'altra nota positiva ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 agosto 2022) Monaco, 18 ago. - (Adnkronos) - La mattinata della quarta giornata aglidi Monaco regala laad Ayomidenei 400hs: la primatista italiana entra tra le migliori otto con 54.98 e tornerà in pista domani per il turno decisivo. Stasera, invece, è già l'ora delle semifinali per il campione olimpico della staffetta Faustonei 200 metri, dopo aver superato con bella impressione le batterie della mattina, miglior tempo in 20.46 (-0.6). Anche Diego Pettorossi (20.65/+0.3) accede alla semi, turno dal quale inizierà invece Filippo Tortu, atteso alle 20.29 nella terza delle tre semifinali, fianco a fianco con il britannico Nethaneel Mitchell-Blake che l'azzurro rimontò nella memorabile frazionedella 4x100 alle Olimpiadi di Tokyo. L'altra nota positiva ...

