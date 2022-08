Atletica: Europei di Roma 2024 si svolgeranno dal 7 al 12 giugno (Di giovedì 18 agosto 2022) Monaco, 18 ago. - (Adnkronos) - Da Monaco a Roma. Dall'Olympiastadion allo stadio Olimpico. Dall'edizione 2022 a quella del 2024, che ufficialmente si svolgerà nella Capitale in queste date, appena ufficializzate: dal 7 al 12 giugno (da venerdì a mercoledì), a poche settimane dall'inizio dei Giochi Olimpici di Parigi. Decollano da Casa Italia Collection gli Europei di Roma 2024, un evento che guarda al futuro, alla sostenibilità e al digitale, ma che al contempo non dimentica la tradizione, a cinquant'anni dall'ultima edizione dell'Olimpico e dal trionfo di Pietro Mennea nei 200 metri. La rassegna continentale è stata lanciata oggi a Monaco, nell'incontro tra il presidente della Fidal e numero uno del Cda di Roma 2024 Stefano Mei, il Sottosegretario ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 agosto 2022) Monaco, 18 ago. - (Adnkronos) - Da Monaco a. Dall'Olympiastadion allo stadio Olimpico. Dall'edizione 2022 a quella del, che ufficialmente si svolgerà nella Capitale in queste date, appena ufficializzate: dal 7 al 12(da venerdì a mercoledì), a poche settimane dall'inizio dei Giochi Olimpici di Parigi. Decollano da Casa Italia Collection glidi, un evento che guarda al futuro, alla sostenibilità e al digitale, ma che al contempo non dimentica la tradizione, a cinquant'anni dall'ultima edizione dell'Olimpico e dal trionfo di Pietro Mennea nei 200 metri. La rassegna continentale è stata lanciata oggi a Monaco, nell'incontro tra il presidente della Fidal e numero uno del Cda diStefano Mei, il Sottosegretario ...

