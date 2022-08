Atletica, Europei 2022: Sveva Gerevini risale al 12° posto nell’eptathlon. Thiam a un passo dal titolo (Di giovedì 18 agosto 2022) Prosegue positivamente il percorso di Sveva Gerevini nell’eptathlon valido per i Campionati Europei di Atletica leggera 2022, che si stanno disputando in questi giorni a Monaco di Baviera (in Germania). Dopo aver chiuso il day-1 in 18ma piazza, stamattina la 26enne lombarda ha recuperato ben 6 posizioni e si presenterà al via dell’ultima prova al 12° posto della classifica generale a quota 5102 punti. Una buona rimonta materializzatasi soprattutto grazie al settimo posto parziale nella gara di salto in lungo con 6.21 metri, nuovo record personale (migliorato di 9 cm il precedente primato), mentre nel lancio del giavellotto si è difesa con 40.64 metri, misura valevole per la 13ma piazza nella singola prova con il season best. Gerevini a ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 agosto 2022) Prosegue positivamente il percorso divalido per i Campionatidileggera, che si stanno disputando in questi giorni a Monaco di Baviera (in Germania). Dopo aver chiuso il day-1 in 18ma piazza, stamattina la 26enne lombarda ha recuperato ben 6 posizioni e si presenterà al via dell’ultima prova al 12°della classifica generale a quota 5102 punti. Una buona rimonta materializzatasi soprattutto grazie al settimoparziale nella gara di salto in lungo con 6.21 metri, nuovo record personale (migliorato di 9 cm il precedente primato), mentre nel lancio del giavellotto si è difesa con 40.64 metri, misura valevole per la 13ma piazza nella singola prova con il season best.a ...

