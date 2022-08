Atletica, Europei 2022. Quarta giornata. E’ il giorno di Gianmarco Tamberi. Attesa per Iapichino, entra in scena Tortu (Di giovedì 18 agosto 2022) E’ il giorno di Gianmarco Tamberi agli Europei di Atletica a Monaco. Il campione olimpico prova a riprendersi il titolo continentale all’OlympiaStadion in una gara che presenta qualche incognita. Il rivale numero uno è colui che gli ha strappato la medaglia di bronzo dal collo al Mondiale di Eugene, l’ucraino Protsenko. L’altro atleta da tenere sott’occhio sarà l’ucraino Doroshchuk, mentre il secondo azzurro, Marco Fassinotti proverà a inserirsi nella lotta per il podio ma serve un passo avanti deciso. Polonia super favorita nel lancio del martello con Fajdek, dopo il quinto titolo iridato consecutivo, a caccia dell’oro continentale che si dovrà guardare dal compagno di squadra Nowicki, protagonista anche a Budapest, così come il francese Bigot: gara di altissimo livello, purtroppo senza azzurri al ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 agosto 2022) E’ ildiaglidia Monaco. Il campione olimpico prova a riprendersi il titolo continentale all’OlympiaStadion in una gara che presenta qualche incognita. Il rivale numero uno è colui che gli ha strappato la medaglia di bronzo dal collo al Mondiale di Eugene, l’ucraino Protsenko. L’altro atleta da tenere sott’occhio sarà l’ucraino Doroshchuk, mentre il secondo azzurro, Marco Fassinotti proverà a inserirsi nella lotta per il podio ma serve un passo avanti deciso. Polonia super favorita nel lancio del martello con Fajdek, dopo il quinto titolo iridato consecutivo, a caccia dell’oro continentale che si dovrà guardare dal compagno di squadra Nowicki, protagonista anche a Budapest, così come il francese Bigot: gara di altissimo livello, purtroppo senza azzurri al ...

Eurosport_IT : ???? Europei, medaglie Italia ?????? ????? Atletica: ??x1,??x2 ????? Canottaggio: ??x4,??x2,??x3 ????? Ciclismo su pista: ??x3,??… - chetempochefa : Grandissimo #MarcellJacobs per la vittoria dell'oro nei 100 m agli Europei di Atletica in 9''95 ???? #Monaco2022 - SkySport : ULTIM'ORA #ATLETICA #EUROPEI DI #MONACO: ORO PER #JACOBS NEI 100 METRI: L'AZZURRO HA CHIUSO IN 9.95 #Monaco2022 #SkySport - giulyleclerc : RT @RaiSport: Bronzo per Fantini nel martello femminile. Guarda il video ?? - avespartacus : RT @sportmediaset: Dallavalle è d'argento nel triplo, delude Ihemeje #atletica -