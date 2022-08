Atletica, Europei 2022: Max Mandusic esce subito di scena nelle qualificazioni dell’asta. Avanza Duplantis (Di giovedì 18 agosto 2022) Si ferma subito l’avventura di Max Mandusic ai Campionati Europei di Atletica leggera 2022, in corso di svolgimento a Monaco di Baviera fino a domenica 21 agosto. Il 24enne nativo di Trieste non ha superato le qualificazioni del salto con l’asta, fallendo subito la misura d’apertura (5.50) ed uscendo subito di scena dalla lotta per raggiungere la Finale. L’azzurro classe 1998, frenato da un problema al bicipite femorale, chiude così senza una misura valida la sua rassegna continentale. Per entrare tra i 12 finalisti, Mandusic avrebbe dovuto però migliorare il record personale (5.61) di quattro centimetri. La qualificazione è terminata infatti dopo che 12 atleti sono stati in grado di saltare 5.65, rendendo inutile un ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 agosto 2022) Si fermal’avventura di Maxai Campionatidileggera, in corso di svolgimento a Monaco di Baviera fino a domenica 21 agosto. Il 24enne nativo di Trieste non ha superato ledel salto con l’asta, fallendola misura d’apertura (5.50) ed uscendodidalla lotta per raggiungere la Finale. L’azzurro classe 1998, frenato da un problema al bicipite femorale, chiude così senza una misura valida la sua rassegna continentale. Per entrare tra i 12 finalisti,avrebbe dovuto però migliorare il record personale (5.61) di quattro centimetri. La qualificazione è terminata infatti dopo che 12 atleti sono stati in grado di saltare 5.65, rendendo inutile un ...

Eurosport_IT : ???? Europei, medaglie Italia ?????? ????? Atletica: ??x1,??x2 ????? Canottaggio: ??x4,??x2,??x3 ????? Ciclismo su pista: ??x3,??… - chetempochefa : Grandissimo #MarcellJacobs per la vittoria dell'oro nei 100 m agli Europei di Atletica in 9''95 ???? #Monaco2022 - SkySport : ULTIM'ORA #ATLETICA #EUROPEI DI #MONACO: ORO PER #JACOBS NEI 100 METRI: L'AZZURRO HA CHIUSO IN 9.95 #Monaco2022 #SkySport - sabysal74 : RT @Unicatt: Congratulazioni al nostro studente piacentino Andrea #Dallavalle che ha conquistato la medaglia d'argento agli Europei di Salt… - DiSantorre : Gli atleti neri italiani ai campionati europei di atletica onorano il nostro paese a cui appartengono. -