Atletica, Europei 2022: Desalu impressiona, Folorunso in finale, out Tecuceanu e Bencosme, avanza Bellò (Di giovedì 18 agosto 2022) A Monaco (Germania) proseguono gli Europei 2022 di Atletica leggera. La mattinata della quarta giornata è stata riservata a una lunga serie di qualificazioni e batterie, l’Italia si è tolta una serie di soddisfazioni ma non sono mancate le delusioni. BATTERIE 200 METRI (MASCHILE) – Fausto Desalu torna a impressionare dopo i deludenti Mondiali: bella partenza, ottima accelerazione, curva corsa bene e poi controllo nel finale. Miglior tempo assoluto del turno (20.46) e pass per la semifinale, insieme a Diego Pettorossi che chiude secondo dietro allo slovacco Jan Volko con il quarto tempo assoluto (20.65). Ricordiamo che i migliori 12 del ranking continentale stagionale sono ammessi direttamente in semifinale, tra questi c’è il nostro Filippo Tortu. 200 ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 agosto 2022) A Monaco (Germania) proseguono glidileggera. La mattinata della quarta giornata è stata riservata a una lunga serie di qualificazioni e batterie, l’Italia si è tolta una serie di soddisfazioni ma non sono mancate le delusioni. BATTERIE 200 METRI (MASCHILE) – Faustotorna are dopo i deludenti Mondiali: bella partenza, ottima accelerazione, curva corsa bene e poi controllo nel. Miglior tempo assoluto del turno (20.46) e pass per la semi, insieme a Diego Pettorossi che chiude secondo dietro allo slovacco Jan Volko con il quarto tempo assoluto (20.65). Ricordiamo che i migliori 12 del ranking continentale stagionale sono ammessi direttamente in semi, tra questi c’è il nostro Filippo Tortu. 200 ...

