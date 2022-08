Atletica, Elena Bellò: “Non ho avuto sensazioni positive, ma ho condotto la gara come volevo” (Di giovedì 18 agosto 2022) Grazie al 2:01.80 con il quale Elena Bellò ha chiuso la sua batteria degli 800 metri femminili agli Europei di Atletica 2022 di Monaco di Baviera, l’azzurra ha conquistato l’accesso alla semifinale (in programma domani venerdì 19 agosto alle 10:50 e alle 10:57) nella suddetta specialità. Prova condotta come desiderava dall’azzurra, in testa per tre quarti della gara salvo poi perdere, inevitabilmente, qualcosa sulle rivali che nei metri finali ne avevano visibilmente di più. In compenso il ritmo imposto da Bellò, elevato, ha fatto sì che la sua batteria (la prima delle quattro previste) fosse la più veloce, da qui dunque il ripescaggio in base al tempo registrato. Ecco le dichiarazioni di Elena Bellò rilasciate al termine della sua prova ai microfoni ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 agosto 2022) Grazie al 2:01.80 con il qualeha chiuso la sua batteria degli 800 metri femminili agli Europei di2022 di Monaco di Baviera, l’azzurra ha conquistato l’accesso alla semifinale (in programma domani venerdì 19 agosto alle 10:50 e alle 10:57) nella suddetta specialità. Prova condottadesiderava dall’azzurra, in testa per tre quarti dellasalvo poi perdere, inevitabilmente, qualcosa sulle rivali che nei metri finali ne avevano visibilmente di più. In compenso il ritmo imposto da, elevato, ha fatto sì che la sua batteria (la prima delle quattro previste) fosse la più veloce, da qui dunque il ripescaggio in base al tempo registrato. Ecco le dichiarazioni dirilasciate al termine della sua prova ai microfoni ...

