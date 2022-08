Atletica | Ayomide Folorunso in finale agli Europei! Sartori eliminata | Bol passeggia sui 400 ostacoli

(Di giovedì 18 agosto 2022)si è qualificata per ladei 400Europei 2022 dileggera. L’emiliana, reduce dalla semidei Mondiali in cui ha realizzato il nuovo record italiano, è riuscita ad arpionare il secondo tempo di ripescaggio. La 25enne è partita a spron battuto nella terza semie ha tenuto un ritmo elevato, rivedendo la propria abituale tattica di gara. La nostra portacolori ha cercato di marcare da vicino la quotata ucraina Anna Ryzhykova, mentre davanti scappava via la fuoriclasse olandese Femke Bol.lotta spalla a spalla con Ryzhykova fino all’ultimo ostacolo, dove impatta e perde il passo. Nonostante l’evidente errore, il 54.98 basta per accedere all’atto ...

