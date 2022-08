Asl, incarichi di funzione non vengono conferiti nel rispetto della normativa (Di giovedì 18 agosto 2022) di Erika Noschese Gli incarichi di funzione non vengono conferiti in modo conforme alla normativa contrattuale vigente. Lo ha denunciato la Fials Salerno in una comunicazione inviata al direttore sanitario del presidio ospedaliero di Nocera e ai vertici dell’Asl di Salerno, evidenziando che il direttore sanitario del Dea di Nocera, il dottor Maurizio D’Ambrosio non avrebbe revocato gli incarichi di funzione agli infermieri. La Fials ha presentato denuncia alla Procura di Nocera che già sta indagando sulle sospette stabilizzazioni privi dei requisiti. La organizzazione sindacale ha segnalato, tra le altre cose, attribuzioni “abusive” da parte di Direttori delle cosiddette funzioni di coordinamento. La Direzione Aziendale non è mai entrata nel merito ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 18 agosto 2022) di Erika Noschese Glidinonin modo conforme allacontrattuale vigente. Lo ha denunciato la Fials Salerno in una comunicazione inviata al direttore sanitario del presidio ospedaliero di Nocera e ai vertici dell’Asl di Salerno, evidenziando che il direttore sanitario del Dea di Nocera, il dottor Maurizio D’Ambrosio non avrebbe revocato glidiagli infermieri. La Fials ha presentato denuncia alla Procura di Nocera che già sta indagando sulle sospette stabilizzazioni privi dei requisiti. La organizzazione sindacale ha segnalato, tra le altre cose, attribuzioni “abusive” da parte di Direttori delle cosiddette funzioni di coordinamento. La Direzione Aziendale non è mai entrata nel merito ...

