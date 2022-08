Ascolti tv, vince Piero Angela: più di 1,6 milioni per ‘Superquark’ (Di giovedì 18 agosto 2022) (Adnkronos) – ‘Superquark’ in onda su Rai1 ha vinto gli Ascolti della prima serata di ieri con 1.615.000 telespettatori e il 13,5% di share. Su Canale5 la replica di ‘Fratelli Caputo’ ha ottenuto invece 1.454.000 telespettatori e l’11.1%, mentre Rai2 con gli Europei di Atletica Leggera di Monaco ha conquistato il terzo gradino del podio grazie a 1.152.000 telespettatori e l’8,8% di share. Su Italia1 ‘Next’ ha registrato 1.099.000 telespettatori con l’8,3%, mentre Rai3 con ‘La felicità degli altri’ ne ha conquistati 610.000 con il 4,7%. Su Rete4 ‘Controcorrente’ è stato visto da 546.000 telespettatori pari al 5,3% di share e La7 con ‘La corsa al voto’ ha segnato il 3,3% di share con 406.000 telespettatori. Chiudono la classifica del prime time di ieri Tv8 con ‘X Factor – Il meglio delle audizioni’ (380.000 telespettatori, share 3,1%) e Nove con ... Leggi su italiasera (Di giovedì 18 agosto 2022) (Adnkronos) –in onda su Rai1 ha vinto glidella prima serata di ieri con 1.615.000 telespettatori e il 13,5% di share. Su Canale5 la replica di ‘Fratelli Caputo’ ha ottenuto invece 1.454.000 telespettatori e l’11.1%, mentre Rai2 con gli Europei di Atletica Leggera di Monaco ha conquistato il terzo gradino del podio grazie a 1.152.000 telespettatori e l’8,8% di share. Su Italia1 ‘Next’ ha registrato 1.099.000 telespettatori con l’8,3%, mentre Rai3 con ‘La felicità degli altri’ ne ha conquistati 610.000 con il 4,7%. Su Rete4 ‘Controcorrente’ è stato visto da 546.000 telespettatori pari al 5,3% di share e La7 con ‘La corsa al voto’ ha segnato il 3,3% di share con 406.000 telespettatori. Chiudono la classifica del prime time di ieri Tv8 con ‘X Factor – Il meglio delle audizioni’ (380.000 telespettatori, share 3,1%) e Nove con ...

