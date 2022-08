Arrivano i medici cubani in Calabria, ma sono spie o schiavi? (Di giovedì 18 agosto 2022) “I nostri bandi sono andati deserti”, è il motivo per cui il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto dice di aver siglato un accordo con il governo di C... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di giovedì 18 agosto 2022) “I nostri bandiandati deserti”, è il motivo per cui il presidente della RegioneRoberto Occhiuto dice di aver siglato un accordo con il governo di C... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

zazoomblog : Sanità Italia a corto di medici: arrivano rinforzi da Cuba In Calabria 497 nuovi camici bianchi da settembre 2022 -… - MarcoCaptain75 : RT @woodyal19092646: #Calabria #novax Dopo i medici ucraini (non vaccinati), arrivano anche quelli cubani a sostituire i sanitari sospesi p… - Olindo35055898 : RT @Milan70Roberto: Oh guardate che in Italia il problema è il ritorno del #Fascismo , mica la crisi dello Stato , indotta da scelte delete… - q_Porfilio_p : @CollotMarta @unione_popolare @potere_alpopolo @mazzeoantonio Se ci si fosse sprecati a informarsi, si saprebbe che… -