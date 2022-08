Archeologia | Israele | scoperta la città natale degli apostoli Pietro | Andrea e Filippo

dannyplates : DEPOSITO DI 600 ASTRAGALI RINVENUTO A MARESHA, ISRAELE - Valeria93113820 : @rubio_chef Però l'IDF si imbianca la facciata scoprendo (o fingendo di aver scoperto) reperti archeologici ?? - Agendaviaggi : In Israele portato alla luce un convento di 1500 anni #goisrael #Israel @Israel #patrimonioculturale… -

Arte Magazine

...) e del Nyack College (New York, USA) ne sono convinti, dopo avere ritrovato un'iscrizione a mosaico databile al VI secolo nel sito di El - Araj, nel nord d'. IIl medaglione con un'......occupa il 60 per cento del territorio di. 'Da quest'anno abbiamo iniziato a promuovere il deserto del Negev, un deserto unico al mondo per la sua geologia, la sua storia e la sua: ... Archeologia. In Israele torna alla luce un convento di 1500 anni con pavimento a mosaico e iscrizioni. Immagini Un mosaico ritrovato a El-Araj farebbe parte della basilica tardoantica costruita sull'abitazione dell'apostolo. Questo consentirebbe di confermare la vera posizione della città di Betsaida ...Lo chiamano ormai il mosaico di San Pietro. Una decorazione pavimentale di 1500 anni fa che sta calamitando l’attenzione di studiosi di tutto il mondo perchè indicherebbe oggi il ...