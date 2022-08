Anzio, bambina di dieci anni chiama il 112: “Papà sta picchiando mamma”. 44enne arrestato per maltrattamenti (Di giovedì 18 agosto 2022) “Mio padre sta picchiando mamma, vi prego aiutateci”. Queste le parole dette al 112 da una bambina di 10 anni, originaria di Anzio (Roma). I fatti risalgono al giorno di Ferragosto. La piccola, durante l’ennesimo episodio di violenza del padre nei confronti della mamma, ha preso coraggio e si è nascosta nella propria camera per avvisare le forze dell’ordine e chiedere un intervento immediato. Così gli agenti hanno assistito alla lite durante la quale la donna è stata minacciata di morte davanti ai figli, entrambi minorenni. Gli agenti hanno raggiunto l’abitazione per soccorrere la vittima che presentava evidenti ecchimosi sul volto, sul collo e sulle braccia. L’uomo, un italiano di 44 anni, è stato arrestato nella zona di Nettuno ed è ora accusato di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 agosto 2022) “Mio padre sta, vi prego aiutateci”. Queste le parole dette al 112 da unadi 10, originaria di(Roma). I fatti risalgono al giorno di Ferragosto. La piccola, durante l’ennesimo episodio di violenza del padre nei confronti della, ha preso coraggio e si è nascosta nella propria camera per avvisare le forze dell’ordine e chiedere un intervento immediato. Così gli agenti hanno assistito alla lite durante la quale la donna è stata minacciata di morte davanti ai figli, entrambi minorenni. Gli agenti hanno raggiunto l’abitazione per soccorrere la vittima che presentava evidenti ecchimosi sul volto, sul collo e sulle braccia. L’uomo, un italiano di 44, è statonella zona di Nettuno ed è ora accusato di ...

