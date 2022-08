Anzio, bambina di 10 anni chiama la polizia: “Papà sta picchiando la mamma, aiutateci!” (Di giovedì 18 agosto 2022) “Papà sta picchiando la mamma. aiutateci!”. Quando hanno alzato la cornetta del telefono, il giorno di ferragosto, gli agenti di polizia di Anzio, sul litorale laziale, non si aspettavano certo di sentire dall’altra parte la voce di una bambina. Un sussurro, abbastanza però per far comprendere l’emergenza. Di nuovo un caso di violenza su una donna, vittima dell’odio, della brutalità ingiustificata – anche se, come sempre, si chiama in causa la gelosia – di un uomo che non riesce ad accettare che quella davanti a lui è una persona, un essere umano, non un oggetto di sua proprietà. La violenza di ferragosto A Ferragosto, ad Anzio, una bambina ha chiamato la polizia per denunciare il ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 18 agosto 2022) “stala”. Quando hanno alzato la cornetta del telefono, il giorno di ferragosto, gli agenti didi, sul litorale laziale, non si aspettavano certo di sentire dall’altra parte la voce di una. Un sussurro, abbastanza però per far comprendere l’emergenza. Di nuovo un caso di violenza su una donna, vittima dell’odio, della brutalità ingiustificata – anche se, come sempre, siin causa la gelosia – di un uomo che non riesce ad accettare che quella davanti a lui è una persona, un essere umano, non un oggetto di sua proprietà. La violenza di ferragosto A Ferragosto, ad, unahato laper denunciare il ...

