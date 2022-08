Antonio può accedere al suicidio assistito, secondo paziente in Italia. Scelto il farmaco (Di giovedì 18 agosto 2022) “Antonio” (nome di fantasia), il paziente marchigiano tetraplegico dal 2014, è il secondo Italiano che potrà accedere legalmente al suicidio assistito in Italia. L’Asur regionale ha finalmente emesso il parere, l’ultimo necessario, sul farmaco da utilizzare e sulle modalità di autosomministrazione. Dopo due anni di attesa, sulla scia del primo caso, quello di Federico Carboni, ora anche “Antonio”, assistito dal collegio legale dell’Associazione Luca Coscioni, è riuscito a far valere il proprio diritto di vedere rispettata la sua volontà e accedere al suicidio medicalmente assistito. “Ora è finalmente libero di scegliere se e quando procedere”, afferma ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 18 agosto 2022) “” (nome di fantasia), ilmarchigiano tetraplegico dal 2014, è ilno che potràlegalmente alin. L’Asur regionale ha finalmente emesso il parere, l’ultimo necessario, sulda utilizzare e sulle modalità di autosomministrazione. Dopo due anni di attesa, sulla scia del primo caso, quello di Federico Carboni, ora anche “”,dal collegio legale dell’Associazione Luca Coscioni, è riuscito a far valere il proprio diritto di vedere rispettata la sua volontà ealmedicalmente. “Ora è finalmente libero di scegliere se e quando procedere”, afferma ...

antonio_bordin : @la_kuzzo In questi anni chiusure, Green pass e vaccini hanno portato il paese ad avere la peggiore mortalità da Co… - emidio_antonio : RT @MarykoMayko: Masia ha appena detto che per il #TerzoPolo il bacino potenziale di voti può raggiungere il 18%. Sconforto di Paolo Celat… - alfonsoturco3 : @LucLucky10 @MT_Meli_ ?? no dai… a di maio lo si può paragonare solo ad Antonio Razzi, con la differenza che Razzi h… - gialloapjanic : @Mikelone8080 @Ilbell_Antonio Ovviamente. Ma avendo avuto un rendimento abbastanza scarso in questi anni, prendendo… - Enzocicc52 : @MichelaRostan @forza_italia @berlusconi @Antonio_Tajani @fi_giovani @FI_Parlamento @fulviomartuscie Un politico...… -