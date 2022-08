Anna Heche, svelate la cause della morte (Di giovedì 18 agosto 2022) (Adnkronos) – L’attrice Anna Heche è morta a causa di ‘inalazioni e lesioni termiche’. E’ quanto è emerso dal rapporto dell’autopsia effettuata dall’ufficio del medico legale della contea di Los Angeles. La morte di Heche, si legge su ‘Usa Today’, è avvenuta nove giorni dopo che l’attrice era stata tirata fuori da un’auto in fiamme e ricoverata in ospedale in condizioni critiche a seguito di un incidente a Los Angeles. Il rapporto del medico legale ha citato inoltre una “frattura sternale dovuta a un trauma contusivo da impatto” come un’altra “condizione significativa” che ha contribuito alla sua morte. L’attrice, in seguito all’incidente, secondo una dichiarazione che era stata fornita a ‘Usa Today’, aveva subito una “grave lesione cerebrale anossica” ed era caduta in coma. La ... Leggi su italiasera (Di giovedì 18 agosto 2022) (Adnkronos) – L’attriceè morta a causa di ‘inalazioni e lesioni termiche’. E’ quanto è emerso dal rapporto dell’autopsia effettuata dall’ufficio del medico legalecontea di Los Angeles. Ladi, si legge su ‘Usa Today’, è avvenuta nove giorni dopo che l’attrice era stata tirata fuori da un’auto in fiamme e ricoverata in ospedale in condizioni critiche a seguito di un incidente a Los Angeles. Il rapporto del medico legale ha citato inoltre una “frattura sternale dovuta a un trauma contusivo da impatto” come un’altra “condizione significativa” che ha contribuito alla sua. L’attrice, in seguito all’incidente, secondo una dichiarazione che era stata fornita a ‘Usa Today’, aveva subito una “grave lesione cerebrale anossica” ed era caduta in coma. La ...

