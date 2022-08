Ankara - Kiev, accordo per ricostruzione dopo danni guerra (Di giovedì 18 agosto 2022) Un accordo per la ricostruzione di infrastrutture distrutte durante la guerra tra Russia e Ucraina è stato firmato da Ankara e Kiev durante la visita del presidente turco Recep Tayyip Erdogan a ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 18 agosto 2022) Unper ladi infrastrutture distrutte durante latra Russia e Ucraina è stato firmato dadurante la visita del presidente turco Recep Tayyip Erdogan a ...

SjDHE0xGbeKIRlt : RT @zav_news: ???????? #Ucraina, concluso vertice Zelensky-Erdogan-Guterres a #Leopoli: siglato tra Ankara e Kiev un accordo per la ricostruzio… - Corry08101961 : incontro tra Erdogan, Zelensky e Guterres a Leopoli si è concluso in 40 minuti.A seguito colloqui ,Segretario gener… - tuttoway : RT @SkyTG24: Guerra #Ucraina #Russia. Leopoli, accordo Kiev-Ankara per ricostruzione post guerra. DIRETTA - Decet_Sperare : RT @zav_news: ???????? #Ucraina, concluso vertice Zelensky-Erdogan-Guterres a #Leopoli: siglato tra Ankara e Kiev un accordo per la ricostruzio… - PaolilloLuca : Ankara-Kiev, accordo per ricostruzione dopo danni guerra -