Angelina Jolie, la verità dietro la dura battaglia legale contro Brad Pitt (Di giovedì 18 agosto 2022) Non si placa la battaglia legale tra Angelina Jolie e Brad Pitt e, questa volta, è l’attrice ad alzare il tiro. Come riferito dalla NBC News, la diva di Kollywood avrebbe presentato una causa anonima contro l’FBI in riferimento al mancato arresto dell’ex marito. I fatti risalgono al 2016 quando, come da lei spiegato, sarebbe stata vittima di un’aggressione in aereo da parte dell’attore e sarebbero stati coinvolti anche i loro figli. Angelina Jolie querela l’FBI sotto falso nome: il motivo Da Hollywood al tribunale: Angelina Jolie e Brad Pitt, una delle ex coppie d’oro del cinema americano, proseguono la loro battaglia legale che va ... Leggi su dilei (Di giovedì 18 agosto 2022) Non si placa latrae, questa volta, è l’attrice ad alzare il tiro. Come riferito dalla NBC News, la diva di Kollywood avrebbe presentato una causa anonimal’FBI in riferimento al mancato arresto dell’ex marito. I fatti risalgono al 2016 quando, come da lei spiegato, sarebbe stata vittima di un’aggressione in aereo da parte dell’attore e sarebbero stati coinvolti anche i loro figli.querela l’FBI sotto falso nome: il motivo Da Hollywood al tribunale:, una delle ex coppie d’oro del cinema americano, proseguono la loroche va ...

