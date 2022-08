Angelina Jolie e la causa anonima all’FBI: “Perché non avete arrestato Brad Pitt?” (Di giovedì 18 agosto 2022) Nella guerra frontale tra Angelina Jolie e Brad Pitt ora entra in gioco anche l’FBI. Tra i due ex coniugi lo scontro è sempre più duro e l’accordo per il divorzio sempre più lontano: alla battaglia per la custodia dei figli e a quella per la divisione del patrimonio (c’è un’azione legale in corso voluta da Pitt che si oppone alla vendita del castello in Provenza dove si sono sposati e dove producono vini premiati in tutto il mondo), si aggiunge ora la causa intentata dalla Jolie, che ha querelato il Bureau per il Freedom of Information Act per il mancato arresto dell’allora marito. Una decisione che ha del clamoroso. Angelina Jolie HA FATTO causa all’FBI – A squadernare l’episodio sono stati alcuni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 agosto 2022) Nella guerra frontale traora entra in gioco anche l’FBI. Tra i due ex coniugi lo scontro è sempre più duro e l’accordo per il divorzio sempre più lontano: alla battaglia per la custodia dei figli e a quella per la divisione del patrimonio (c’è un’azione legale in corso voluta dache si oppone alla vendita del castello in Provenza dove si sono sposati e dove producono vini premiati in tutto il mondo), si aggiunge ora laintentata dalla, che ha querelato il Bureau per il Freedom of Information Act per il mancato arresto dell’allora marito. Una decisione che ha del clamoroso.HA FATTO– A squadernare l’episodio sono stati alcuni ...

