Ancora aumenti per il gas che chiude a 241 euro per megawattora (+6%). Industrie sempre più in difficoltà (Di giovedì 18 agosto 2022) Chiusura sui massimi storici per il gas, scambiato ad Amsterdam, mercato di riferimento per l'Europa, a 241 euro per megawattora, in rialzo del 6% rispetto a ieri. È un pezzo superiore a quello toccato nei giorni immediatamente successivi all'invasione in Ucraina e 11 volte superiore a quello che abitualmente si registra in questo periodo dell'anno. A spingere le quotazioni sono, oltre alla riduzione delle forniture russe, la crisi climatica e la siccità. Poca acqua significa difficoltà per tutti i tipi di centrali elettriche e l'impossibilità di trasportare lungo fiumi come il Reno il carbone utilizzato da centrali elettriche, aumentando così la necessità di continuare a rifornirsi di gas. Tutto questo mentre i paesi europei cercano di riempire il più possibile i siti di stoccaggio in vista della ...

