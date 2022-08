Anche la politica di questi tempi "tiene famiglia" (Di giovedì 18 agosto 2022) Altro giro, altra prova. Una politica scatenata ci offre nuove testimonianze di priorità e interessi sempre meno universali, come vocazione e vocabolario vorrebbero, e sempre più «particolari» e familistici, è proprio il caso di dirlo. Anche certa politica, insomma, «tiene famiglia». Le notizie delle prime composizioni delle liste elettorali ci consegnano l'ulteriore fotografia di un evoluzione tribale della dialettica tra partiti e al loro interno, con vecchi capi tribù detronizzati, sostituiti da nuovi arrembanti avventori. Nel senso che in certi casi sono davvero letteralmente tali: avventurieri che con coraggio, spesso spregiudicatezza, si lanciano nella «cosa politica», porto sicuro per un futuro che s'intravede complesso per i prossimi mesi. È cosi che le tribù politiche si ... Leggi su iltempo (Di giovedì 18 agosto 2022) Altro giro, altra prova. Unascatenata ci offre nuove testimonianze di priorità e interessi sempre meno universali, come vocazione e vocabolario vorrebbero, e sempre più «particolari» e familistici, è proprio il caso di dirlo.certa, insomma, «». Le notizie delle prime composizioni delle liste elettorali ci consegnano l'ulteriore fotografia di un evoluzione tribale della dialettica tra partiti e al loro interno, con vecchi capi tribù detronizzati, sostituiti da nuovi arrembanti avventori. Nel senso che in certi casi sono davvero letteralmente tali: avventurieri che con coraggio, spesso spregiudicatezza, si lanciano nella «cosa», porto sicuro per un futuro che s'intravede complesso per i prossimi mesi. È cosi che le tribù politiche si ...

