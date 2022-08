LocalPage3 : Amazzonia, sempre più gravi gli attacchi agli indigeni - LiberoReporter : Amazzonia, sempre più gravi gli attacchi agli indigeni - Gaebaldi : Amazzonia, sempre più gravi gli attacchi agli indigeni - GhislandiMonica : @Piedeamaroo @aboubakar_soum nella mia vita come ho potuto e saputo l'ho fatto guardi che ho 64anni e fin da picco… - HoloJay : RT @OxfamItalia: La #deforestazione sempre più intensiva in aree come l'#Amazzonia brasiliana continua a causare lo sfollamento delle comun… -

Il Sannio Quotidiano

...più interessato a diventare una galassia di spazi digitali da creare e condividere con ... La Grande Casa, la Maloca, come viene chiamata in. Il Metaverso non è altro che questo. Mentre ...... in, ai confini con Bolivia e Perù. Un luogo di passaggio dove si dedica all'accoglienza e dove non vede l'ora di tornare e di restarvi per. Suor Maria Adelina, 75 anni, doveva ... Amazzonia, sempre più gravi gli attacchi agli indigeni Gli attacchi alle popolazioni indigene brasiliane da parte di minatori e taglialegna illegali, soprattutto in Amazzonia, sono aumentati drasticamente nel 2021.Non ancora 30enne, ha già alle spalle 20 spedizioni negli angoli più selvaggi del mondo, dalle foreste tropicali alle Ande, dalla tundra artica ...