Amanda, il poster del film di Carolina Cavalli presentato al TIFF e a Venezia79 (Di giovedì 18 agosto 2022) Amanda, diffuso il poster del film scritto e diretto da Carolina Cavalli presentato al Toronto film Festival e alla Mostra del Cinema di Venezia: nel cast Benedetta Porcaroli, Galatea Bellugi, Michele Bravi e Giovanna Mezzogiorno Diffuso il poster di Amanda, originale opera prima della giovane regista Carolina Cavalli, sarà presentato in anteprima internazionale alla 47ª edizione del Toronto International film Festival 2022 (8-18 settembre) all’interno della sezione Contemporary World Cinema. Amanda, scritto e diretto dalla giovane cineasta, sarà prima presentato in concorso nella Sezione Orizzonti Extra della 79ª Mostra del Cinema di ... Leggi su spettacolo.eu (Di giovedì 18 agosto 2022), diffuso ildelscritto e diretto daal TorontoFestival e alla Mostra del Cinema di Venezia: nel cast Benedetta Porcaroli, Galatea Bellugi, Michele Bravi e Giovanna Mezzogiorno Diffuso ildi, originale opera prima della giovane regista, saràin anteprima internazionale alla 47ª edizione del Toronto InternationalFestival 2022 (8-18 settembre) all’interno della sezione Contemporary World Cinema., scritto e diretto dalla giovane cineasta, sarà primain concorso nella Sezione Orizzonti Extra della 79ª Mostra del Cinema di ...

cineblogit : Venezia 79, Amanda: poster ufficiale e anticipazioni del film di Carolina Cavalli in concorso in Orizzonti Extra - Astralus : Venezia 79, Amanda: poster ufficiale e anticipazioni del film di Carolina Cavalli in concorso in Orizzonti Extra… - Ash71Pietro : #Venezia79, Amanda: poster ufficiale e anticipazioni del film di Carolina Cavalli in concorso in Orizzonti Extra… - Think_movies : “Amanda”: il film di Carolina Cavalli da Venezia al Toronto International Film Festival – il Poster Ufficiale… - idiblue2 : RT @RBcasting: 'Amanda', opera prima della giovane regista Carolina Cavalli, sarà presentata in concorso nella sezione Orizzonti Extra a #V… -