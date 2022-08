Alvino: “Navas sarà il nuovo portiere del Napoli, nessun dubbio” (Di giovedì 18 agosto 2022) Carlo Alvino annuncia l’imminente arrivo di Keylor Navas al Napoli. sarà un colpo da novanta. Carlo Alvino, giornalista vicinissimo ai fatti di casa Napoli annuncia su twitter che il prossimo portiere del Napoli sarà senza dubbio Keylor Navas. Carlo Alvino con un tweet ha rivelato l’arrivo del giocatore dal PSG: “Risolta una delle questioni più delicate di questo mercato. nessun dubbio sarà Keylor Navas a difendere i pali della porta del Napoli!”. Il “Maradona” freme… stasera sono già 30.000 le presenze assicurate tra abbonamenti e biglietti per Napoli-Monza Forza ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 18 agosto 2022) Carloannuncia l’imminente arrivo di Keyloralun colpo da novanta. Carlo, giornalista vicinissimo ai fatti di casaannuncia su twitter che il prossimodelsenzaKeylor. Carlocon un tweet ha rivelato l’arrivo del giocatore dal PSG: “Risolta una delle questioni più delicate di questo mercato.Keylora difendere i pali della porta del!”. Il “Maradona” freme… stasera sono già 30.000 le presenze assicurate tra abbonamenti e biglietti per-Monza Forza ...

napolipiucom : Alvino: 'Navas sarà il nuovo portiere del Napoli, nessun dubbio' #Alvino #napoli #navas #ForzaNapoliSempre… - vincanto80 : @AlfredoPedulla Carlo Alvino da per certo Keylor Navas, in genere lui è il megafono di ADL, puoi approfondire? - caliendo_emi : Io questa sera dopo il tweet di Carlo Alvino che annuncia l'acquisto di Keylor Navas. #nuncaccirenisciun #Navas - zazoomblog : Alvino non ha dubbi: “Keylor Navas difenderà la porta del Napoli” - #Alvino #dubbi: #“Keylor #Navas - pasquale_caos : @LelercLimitato Tweet di Alvino su Navas -