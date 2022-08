Altro che Natalia! Massimiliano Rosolino ‘beccato’ mentre se la spassa in piscina

Leggi su altranotizia

(Di giovedì 18 agosto 2022)è apparso sorridente e divertirto accanto ad una persona ma non si tratta di Natalia. Il nuotatore è uno degli ambassador dei Campionati Europei di Discipline acquatiche che in questo momento si stanno svolgendo a Roma.e Natalia Titova-Altranotiziasi è mostrato in splendida forma e in ottima compagnia ma non si tratta della sua compagna Natalia Titova. Il web ha apprezzato le foto e le ha riempite di commenti. Le avete viste?se lainè uno più grandi esponenti del nuoto italiano e ha portato in alto la bandiera del nostro paese con ...