Almeno 38 persone sono morte per gli incendi boschivi nel nord dell’Algeria (Di giovedì 18 agosto 2022) Giovedì, in diverse aree del nord dell’Algeria, si sono sviluppati alcuni incendi boschivi, che hanno causato Almeno 38 morti e circa 200 feriti. Circa 350 persone, inoltre, sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni. La provincia più colpita è stata Leggi su ilpost (Di giovedì 18 agosto 2022) Giovedì, in diverse aree del, sisviluppati alcuni, che hanno causato38 morti e circa 200 feriti. Circa 350, inoltre,state costrette a lasciare le proprie abitazioni. La provincia più colpita è stata

Mov5Stelle : #SalarioMinimo significa che le tante persone che prendono 3 euro lordi l'ora, devono arrivare a prendere almeno 9… - borghi_claudio : @eurallergico @MCombo72 @todorov_denis @matteosalvinimi Forse perché hanno al loro interno persone che almeno qualc… - alessandrotdl : RT @taffoofficial: Sono morte due persone in Toscana, ma almeno vediamo che la giraffa di Daniela è salva. Non capiamo tutta questa tristez… - ViMac76 : RT @taffoofficial: Sono morte due persone in Toscana, ma almeno vediamo che la giraffa di Daniela è salva. Non capiamo tutta questa tristez… - RosciRiccardo67 : RT @taffoofficial: Sono morte due persone in Toscana, ma almeno vediamo che la giraffa di Daniela è salva. Non capiamo tutta questa tristez… -