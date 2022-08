Allerta temporali in Liguria fino alle 15, allagamenti e danni in tutto il Levante. Trombe d’aria a Sarzana e nel Tigullio. Danneggiato l’ospedale di Sestri, la sindaca Ghio: “State lontani dal mare”. Interrotta la linea ferroviaria. Due donne sorprese da una grandinata portate al pronto soccorso (Di giovedì 18 agosto 2022) danni ingenti all’ospedale di Sestri. Case scoperchiate: almeno 16 persone evacuate a Cogorno e Lavagna. danni anche nello Spezzino: alberi abbattuti, tralicci spezzati. La sala operativa della protezione civile regionale è in presidio permanente da ieri sera e in contatto costante con i territori per il monitoraggio continuo della situazione Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 18 agosto 2022)ingenti aldi. Case scoperchiate: almeno 16 persone evacuate a Cogorno e Lavagna.anche nello Spezzino: alberi abbattuti, tralicci spezzati. La sala operativa della protezione civile regionale è in presidio permanente da ieri sera e in contatto costante con i territori per il monitoraggio continuo della situazione

