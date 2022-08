Allerta meteo a Roma e nel Lazio giovedì 18 e venerdì 19 agosto 2022: temporali in arrivo (Di giovedì 18 agosto 2022) Dopo il maltempo che ha colpito gran parte del Lazio nella notte tra il 15 e il 16 agosto scorso, il dipartimento della Protezione Civile ha emesso l’ennesimo bollettino di Allerta meteo. Sì, perché dalla serata di oggi e per le successive 24-36 ore a Roma (e in tutta la Regione) sono previste precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. Maltempo a Roma e nel Lazio Oltre alla pioggia e ai temporali, nel Lazio i cittadini dovranno fare i conti con forti raffiche di vento e frequente attività elettrica. E questo dalla serata di oggi e per le successive 24-36 ore, per un venerdì che, quindi, sarà all’insegna del cattivo tempo, sempre salvo cambiamenti e ‘sorprese’. Le zone colpite Per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 18 agosto 2022) Dopo il maltempo che ha colpito gran parte delnella notte tra il 15 e il 16scorso, il dipartimento della Protezione Civile ha emesso l’ennesimo bollettino di. Sì, perché dalla serata di oggi e per le successive 24-36 ore a(e in tutta la Regione) sono previste precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. Maltempo ae nelOltre alla pioggia e ai, neli cittadini dovranno fare i conti con forti raffiche di vento e frequente attività elettrica. E questo dalla serata di oggi e per le successive 24-36 ore, per unche, quindi, sarà all’insegna del cattivo tempo, sempre salvo cambiamenti e ‘sorprese’. Le zone colpite Per ...

