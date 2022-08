Allerta gialla per temporali in Liguria prolungata fino a mezzanotte. Trombe d’aria e grandinate, allagamenti e danni in tutto il Levante. Danneggiato l’ospedale di Sestri. Interrotta la linea ferroviaria. Quindici feriti e 20 sfollati (Di giovedì 18 agosto 2022) danni ingenti all’ospedale di Sestri. Case scoperchiate: almeno 20 persone evacuate a Cogorno e Lavagna. danni anche nello Spezzino: alberi abbattuti, tralicci spezzati. La sala operativa della protezione civile regionale è in presidio permanente da ieri sera e in contatto costante con i territori per il monitoraggio continuo della situazione Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 18 agosto 2022)ingenti aldi. Case scoperchiate: almeno 20 persone evacuate a Cogorno e Lavagna.anche nello Spezzino: alberi abbattuti, tralicci spezzati. La sala operativa della protezione civile regionale è in presidio permanente da ieri sera e in contatto costante con i territori per il monitoraggio continuo della situazione

RegLiguria : [18/08-00.00] #AllertaMeteoLIG ?? Scatta l'allerta meteo GIALLA per temporali su tutta la Liguria fino alle ore 1… - ArpaPiemonte : Rovesci e #temporali tra oggi e domani mattina, localmente forti. Miglioramento da venerdì pomeriggio, con successi… - RegLiguria : ??Aggiornamento allerta gialla per temporali in #Liguria Comune di Chiavari: interrotta linea ferroviaria in entra… - rep_genova : Liguria: allerta meteo gialla prolungata fino a mezzanotte su tutta la Liguria. Danni più gravi a Sestri Levante. C… - ilbisa2 : Temporali e vento forte, allerta meteo gialla prolungata fino a mezzanotte su tutta la Liguria -