Alla Juve gli infortuni, alle altre no: tournée, scelte di Allegri, Folletti, dove sono le responsabilità (Di giovedì 18 agosto 2022) Non ci vuole un algoritmo: la Juve tra amichevoli e campionato, ha perso almeno un giocatore per infortunio. Non traumi per contatto o gioco... Leggi su calciomercato (Di giovedì 18 agosto 2022) Non ci vuole un algoritmo: latra amichevoli e campionato, ha perso almeno un giocatore pero. Non traumi per contatto o gioco...

AlfredoPedulla : Questa storia è semplice: #Raspadori voleva solo il #Napoli, la #Juve mai in corsa. Una storia da seguire con coere… - forumJuventus : Juve alla stretta finale col Barça per liberare Depay e arrivare alla firma il prima possibile [Sky Sport] - gippu1 : Rabiot sarà anche un giocatore modesto e alla Juve avrà fatto male (negli ultimi due anni, peraltro, in buona compa… - bruttapas : Io lo so che Simeone non è né Crespo né Batistuta però il suo acquisto mi fomenta. Ho sempre pensato che uno che di… - sportli26181512 : Alla Juve gli infortuni, alle altre no: tournée, scelte di Allegri, Folletti, dove sono le responsabilità: Non ci v… -