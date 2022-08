Alla fine sono 75 i simboli accettati per le elezioni: ne erano stati presentati 101. Dentro anche Palamara Oltre il Sistema, Italia sé desta e Popolo partite Iva (Di giovedì 18 agosto 2022) Ora la corsa può iniziare ufficialmente. Il Viminale ha esposto in bacheca tutti i simboli che potranno partecipare alle elezioni. Il 14 agosto la conta dei simboli presentati era arrivata a 101 ma fra bocciature, ritiri e ricorsi il numero si è assottigliato a 75. Nella prima scrematura i simboli si erano ridotti a 70. Alcune bocciature erano date quasi per scontate, come quella di Italiani con Draghi, iniziativa politica di cui, hanno chiarito da Palazzo Chigi, il premier Mario Draghi non era a conoscenza. Ora dopo i ricorsi, cinque simboli sono stati reintegrati nella lista di quelli che ci saranno alle elezioni: Palamara Oltre il ... Leggi su open.online (Di giovedì 18 agosto 2022) Ora la corsa può iniziare ufficialmente. Il Viminale ha esposto in bacheca tutti iche potranno partecipare alle. Il 14 agosto la conta deiera arrivata a 101 ma fra bocciature, ritiri e ricorsi il numero si è assottigliato a 75. Nella prima scrematura isiridotti a 70. Alcune bocciaturedate quasi per scontate, come quella dini con Draghi, iniziativa politica di cui, hanno chiarito da Palazzo Chigi, il premier Mario Draghi non era a conoscenza. Ora dopo i ricorsi, cinquereintegrati nella lista di quelli che ci saranno alleil ...

Eurosport_IT : ARGENTOOOOOOOOOOOO PER SIMONA ?????? Simona Quadarella lotta fino alla fine e chiude in seconda posizione ??????… - SalvioEspo : Credo che qualcuno , a fine mercato , dovrà chiedere scusa per le parole dette e le griglie fatte alla @sscnapoli ,… - FBiasin : “#Ndombele al #Napoli” Monte ingaggi abbassato, giocatori interessanti, squadra potenzialmente ancora molto compet… - Dory_kind : Alla fine è questo che voglio fare, scomparire, che lotto a fare? - Chiara67524762 : @luca_biasi Ho letto la storia della sua graziosa gattina tramite Stefania @rumba_magica e sono veramente molto con… -