All-Star Weekend, Jamie Foxx svela che il film non è ancora uscito perché affronta temi controversi (Di giovedì 18 agosto 2022) Jamie Foxx ha debuttato alla regia con All-Star Weekend e l'attore ha spiegato perché il film non è ancora stato distribuito nelle sale. Jamie Foxx ha svelato che bisognerà attendere ancora a lungo prima di vedere il suo film All-Star Weekend, spiegando il motivo di questa scelta. L'attore ha diretto la commedia, la cui data di uscita è stata posticipata più volte, e il motivo sembra legato ai contenuti portati sullo schermo. Durante un'intervista a CinemaBlend, Jamie Foxx ha infatti dichiarato che le tematiche affrontate in All-Star Weekend sono troppo controverse per ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 18 agosto 2022)ha debuttato alla regia con All-e l'attore ha spiegatoilnon èstato distribuito nelle sale.hato che bisognerà attenderea lungo prima di vedere il suoAll-, spiegando il motivo di questa scelta. L'attore ha diretto la commedia, la cui data di uscita è stata posticipata più volte, e il motivo sembra legato ai contenuti portati sullo schermo. Durante un'intervista a CinemaBlend,ha infatti dichiarato che le tematichete in All-sono troppo controverse per ...

Agenzia_Ansa : La Sydney Opera House si colora di rosa in onore di Olivia Newton-John, la star di Grease morta lunedì negli Stati… - Tosky987 : @xGuardian_23 Uff mi ispiri sempre ??ma stasera son dagli all star se la fai domani ci sono.???? - barbara75ferre : @annaiov1 Per me la differenza la fa il modello, io ho sia Nike che Puma che Saucony, All Star, persino Diadora ??. - leftsnoopy : RT @resze7: Zakharova ha accusato Kyiv di star attuando un ricatto nucleare per quanto riguarda la situazione della centrale di Zaporizhzhi… - resze7 : Zakharova ha accusato Kyiv di star attuando un ricatto nucleare per quanto riguarda la situazione della centrale di… -