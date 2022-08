Alfonso Signorini, se l’è lasciato proprio sfuggire: “Ilary l’ho incontrata e…” (Di giovedì 18 agosto 2022) Alfonso Signorini si è lasciato sfuggire qualcosa che riguarda Ilary Blasi e il loro incontro in vacanza. Sia Alfonso che Ilary sono molto amati dal pubblico e anche tra di loro è nato un legame che va oltre la diretta televisiva. Il conduttore intanto sta già accendendo il motore della nuova edizione del Gf Vip e i fan non vedono l’ora di rivederlo. Alfonso Signorini e Ilary Blasi-AltranotiziaSignorini si è regalato un periodo di riposo lontano, per quanto possibile, dallo show business. Ha affermato di aver avuto necessità di ricaricare le pile per poter poi rendere al massimo. Una stagione televisiva lunga ma ricca quella passata per Alfonso che ha già in serbo ... Leggi su altranotizia (Di giovedì 18 agosto 2022)si èqualcosa che riguardaBlasi e il loro incontro in vacanza. Siachesono molto amati dal pubblico e anche tra di loro è nato un legame che va oltre la diretta televisiva. Il conduttore intanto sta già accendendo il motore della nuova edizione del Gf Vip e i fan non vedono l’ora di rivederlo.Blasi-Altranotiziasi è regalato un periodo di riposo lontano, per quanto possibile, dallo show business. Ha affermato di aver avuto necessità di ricaricare le pile per poter poi rendere al massimo. Una stagione televisiva lunga ma ricca quella passata perche ha già in serbo ...

