Alexis Bledel, la Rory di 'Una mamma per amica' divorzia da Vincent Kartheiser dopo otto anni di matrimonio (Di giovedì 18 agosto 2022) dopo otto anni di matrimonio, Alexis Bledel e Vincent Kartheiser si separano. Secondo quanto riportato dai media statunitensi, sarebbe stato lui a chiedere il divorzio dall'attrice di Una mamma per amica. I portavoce dell'attore 43enne hanno confermato la notizia a The Hollywood Reporter, mentre l'ufficio stampa di Bledel ha preferito il silenzio. I due si sono conosciuti nel 2012 sul set di Mad Men, la serie AMC, vincitrice di un Emmy, in cui Kartheiser interpretava Pete Campbell e Bledel era apparsa nel ruolo di Beth Dawes in tre episodi della quinta stagione. Sposatisi due anni più tardi, nell'autunno del 2015 hanno avuto un figlio (oggi di 6 anni), ...

